«إعمار» توقّع على شهادات ائتمان بـ 500 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إعمار العقارية» توقيعها على الشروط النهائية لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 500 مليون دولار (1.84 مليار درهم).

وذكرت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، أن العائد السنوي لشهادات الائتمان المزمع إصدارها يقدر بـ 3.875%، وتستحق في 2029.

ويأتي ذلك توضيحاً لتصريحها السابق حول عزمها ترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في سنغافورة وهونج كونج ولندن، بشأن احتمالية طرح صكوك.

وقالت الشركة إنه تم تسليم تلك الشروط النهائية لسلطة دبي للخدمات المالية وبورصة ناسداك دبي، وذلك لإدراج الشهادات في الجدول الرسمي للسلطة وتداولها في السوق، مشيرةً إلى أنها تقوم بدور الملتزم وفقاً لأحكام هذا البرنامج.