مطار المليار يحافظ على صدارته العالمية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حافظ مطار دبي الدولي على صدارته العالمية، كأكثر مطارات العالم ازدحاماً بعدد المسافرين الدوليين، في أحدث تقرير صدر أمس عن مجلس المطارات الدولي، تلاه كل من مطاري لندن هيثرو ومطار هونغ كونغ الدولي.

ووفقاً للتقرير لم يحدث أي تغيير منذ عام 2017 في تصنيف أفضل ثلاثة مطارات للمسافرين، إذ حافظ مطار دبي الدولي (الذي تجاوز أعداد المسافرين به مليار مسافر منذ إنشائه)على ترتيبه السابق وهو الثالث في قائمة أكثر عشرين مطار ازدحاماً بـ 89.1 مليون مسافر بنمو 1% في 2018 متقدماً على مطارات لوس أنجليس الدولي (87.5 مليوناً) ومطار طوكيو هانيدا الدولي (86.9 مليوناً) ومطار لندن هيثرو (80.1 مليوناً) وهونغ كونغ الدولي (74.5 مليوناً) وباريس شارل ديغول (72.2 مليوناً) ومطار فرانكفورت (69.5 مليوناً).

ويعد مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، حيث استقبل 107 ملايين مسافر في 2018.

فيما احتل مطار بكين المرتبة الثانية، حيث تجاوز 100 مليون مسافر في عام 2018، حيث وصل إلى 101 مليون مسافر ونمو بنسبة 5.4%.

وارتفعت حركة المسافرين إلى 8.8 مليارات في العام الماضي، بزيادة قدرها 6.4 ٪، في حين زادت شحنات الشحن الجوي بنسبة 3.4 ٪.