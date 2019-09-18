«نون» تتحول إلى شركة مساهمة عامة قريباً

المصدر: دبي ـ بشار باغ

قال محمد العبار مؤسس منصة التجارة الإلكترونية «نون» إن الشركة ستتحول إلى مساهمة عامة مستقبلاً لكنه لم يحدد موعداً للطرح أو مزيداً من التفاصيل عن هذه الخطة.

وقال خلال حفل لتكريم التجار والشركات: «ستتحول منصة نون إلى شركة مساهمة عامة في المستقبل وستكونون أنتم حملة للأسهم فيها».

ولفت العبار إلى أن التجارة الإلكترونية في المنطقة تشكل حالياً 2% من إجمالي التجزئة فيما تستحوذ على معدلات تتراوح بين 18 ـ 20 في أسواق الدول الغربية والولايات المتحدة والصين، ومن المتوقع أن يستحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على حصة تصل إلى 25 ـ 30% من مبيعات قطاع التجزئة مستقبلاً.

وأكد أن تجارة التجزئة التقليدية ستستمر في المستقبل بما يشمل مراكز التسوق، لكنه أوضح أن شركات التجزئة التي لا تواكب نمو التجارة الإلكترونية ستتكبد خسائر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن أقصى عدد للزوار يسجله دبي مول يصل 240 ألف زائر في اليوم، ويصل إلى 300 ألف زائر في عطلة نهاية الأسبوع، وبالطبع لا يقوم جميع الزوار بالشراء والاستهلاك فعلياً خلال زيارة مركز التسوق.

لكن مواقع التجارة الإلكترونية التي تشكل مراكز تسوق افتراضية تسجل أعداد زوار أكبر بعدة مرات من تلك المراكز التقليدية، وفيما قد يصل نمو زوار مراكز التسوق التقليدية إلى 4% سنوياً كحد أقصى، تسجل التجارة الإلكترونية نمواً بمعدلات نمو أكبر بكثير.

ولفت إلى أن إجمالي عدد التجار والبائعين عبر المنصة 12 ألف بائع، لافتاً إلى وجود فرص للتوسع بأسواق عربية جديدة للشركة مستقبلاً.

