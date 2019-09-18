اقتصاد رقمي حقيقي في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجلة «يوروموني» البريطانية أن الإمارات، وبصفة خاصة دبي، عقدت العزم على خلق اقتصاد رقمي حقيقي.

ونشرت المجلة تقريراً عن طموح الإمارات ودبي في مجال الاقتصاد الرقمي، مؤكدة أن الإمارات تمضي بخطى سريعة على طريق التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وتلاحق الصين ودول بحر الشمال في هذا التحول بخطى حثيثة.

وتطرق تقرير «يوروموني» إلى دبي، فذكر أنها على وجه الخصوص تتبنى سياسة طموحة فيما يتعلق بالتحول صوب الاقتصاد الرقمي، حيث تتمثل هذه السياسة في خطة جريئة تهدف إلى جعل كل المدفوعات الحكومية في دبي لا نقدية بحلول عام 2021. وأضاف أن أهم ما يميز مسيرة التحول الرقمي في دبي هو أنها ليست موجهة من جانب القيادات فحسب، وإنما تحظى بدعم سكانها أيضاً.