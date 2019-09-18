دبي سادس أهم مركز سياحي في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تقدمت دبي إلى المرتبة السادسة في 2019 من المرتبة 8 في 2018 في قائمة أهم مراكز السياحة العالمية العشرة التي تضمنها التقرير السنوي حول تطوير مدن السياحة العالمية 2019 الذي أصدره الاتحاد العالمي للمدن السياحية.

وجاء الإعلان عن هذه التصنيفات في قمة فراغرانت هيلز السياحية الثامنة التي عقدت في هلسنكي في وقت سابق من هذا الشهر، وتقدمت دبي في القائمة على كل من هونغ كونغ (7) وسيئول (8) وشنغهاي (9) وبرشلونة (10). أما المدن الخمس الأولى التي شملها التقرير فهي على التوالي نيويورك ثم طوكيو ولندن وباريس وبكين.

ويهدف التقييم والبحث والتصنيف للوجهات الأكثر شعبية أساسًا إلى تعزيز التعاون والتبادل بين هذه المدن. واختار التقرير 100 مدينة كعينة، من بينها 62 مدينة عضو في الاتحاد و38 من المدن غير الأعضاء، والتي تغطي 70 دولة ومنطقة في العالم. ويحلل التقرير حالة التطوير ويواجه التحديات التي تواجهها هذه المدن من ستة جوانب: شعبية المدينة، والازدهار الصناعي، والتقدم التكنولوجي، وراحة المسافر، والمساهمة الاقتصادية، والرضا السياحي، وتوفير مراجع اتخاذ القرارات والدعم الفكري لمزيد من التطوير.