62 % من الفلبينيين يعملون في قطاعات تسهم في تنويع الاقتصاد الإماراتي

المصدر: دبي- البيان

كشفت دراسة كبرى عن الجالية الفلبينية في الإمارات، أن الفلبينيين ذوي المهارات العالية يعملون الآن في جميع الصناعات التي تُساهم في اقتصاد الدولة، وأن 64% من العينة المُستطلعة هم من خريجي الجامعات، بينما يحمل6.7% شهادات بالدراسات العليا.

وقامت مجموعة «إيون» بإطلاق هذه الدراسة الأولى والكبرى حول الجالية الفلبينية بالإمارات، بهدف قياس وفهم حجم ومساهمة إحدى أكبر الجاليات في دولة الإمارات.

وأظهرت الدراسة أن 62% من الفلبينيين الذين شملهم الاستطلاع يعملون في قطاعات تُساهم في تنويع وتوسُّع الاقتصاد الإماراتي، وتشمل القطاعات الخمسة الأولى التي يعملون فيها؛ الهندسة والبناء (17%)، والسياحة والضيافة (16%)، وخدمة العملاء (13%)، وقطاعي الصحة والطب (10%)، والتسويق والإعلان (8%).

كما تزايد عدد العاملين الفلبينيين ذوي المهارات العالية في السوق ففي المناصب الوظيفية، يوجد 46% من الفلبينيين في وظائف إدارية وإشرافية، وإدارية متوسطة.

وقال بول رايموند كورتيس، القنصل العام لجمهورية الفلبين في دبي والإمارات الشمالية: « تُعد علاقتنا مع الإمارات واحدة من أكثر علاقاتنا الاستراتيجية على الأصعدة التجارية أو الثقافية أو البشرية».