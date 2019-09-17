1.2 % انخفاض التضخم السنوي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد مركز الإحصاء - أبوظبي، انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.8% خلال الفترة بين يناير - أغسطس من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

حيث بلغ الرقم القياسي 111.1% للفترة يناير - أغسطس من عام 2019، بينما كان 111.9% للفترة نفسها من عام 2018. كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.2% خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 110.8% خلال شهر أغسطس 2019 بينما كان 112.1% في شهر أغسطس من عام 2018.

ومن جانب آخر أظهر التقرير ارتفاع الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.4% خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو 2019، حيث بلغ الرقم القياسي 110.8% خلال شهر أغسطس 2019 بينما كان 110.4% في شهر يوليو من عام 2019.

وأوضح المركز أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» ساهمت بنسبة 151.8% من مجمل معدّل الانخفاض، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.6%. كما ساهمت مجموعة «النقل» بنسبة 119.5% من مجمل معدل الانخفاض، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.0%.

أما مجموعة «الأغذية والمشروبات» فقد ساهمت بنسبة 33.2% من مجمل معدل الانخفاض، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.1%.

ومن جانب آخر فإن مجموعة «الترويح والثقافة» ساهمت بالحد من نسبة الانخفاض، وذلك بنسبة 119.7% حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 19.8%.

كما أوضح المركز انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 1.2%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 1.0% وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «العليا» بنسبة 0.4% خلال الفترة يناير - أغسطس من عام 2019 مقارنة بالفترة يناير - أغسطس من عام 2018

ومن جانب آخر فقد أثّر انخفاض أسعار المستهلك خلال الفترة يناير - أغسطس من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة والأسر غير المواطنة، ما أدّى إلى انخفاضها بنسبة 0.8%، أما شريحة الأسر الجماعية فقد انخفضت بنسبة 1.3%.