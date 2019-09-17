شركات إماراتية تشارك في معرض «أمبينته» الاستهلاكي

المصدر: دبي - البيان

أكد ستيفان كورزاوسكي، نائب الرئيس الأول لشؤون السلع والمبيعات الاستهلاكية في شركة «ميسي فرانكفورت» الألمانية المنظمة للمعارض، أن هناك العديد من المؤشرات التي تدلّ على نمو سوق السلع الاستهلاكية في الإمارات بفضل ما يوفره السوق المحلي من منتجات مبتكرة وعوامل تحفيز الأعمال.

وقال كورزاوسكي خلال لقاء تعريفي أمس في دبي، في إطار استعداد «ميسي فرانكفورت - ألمانيا» لإطلاق النسخة الجديدة من معرض «أمبينته»، أضخم معرض استهلاكي في العالم مستهدفا الشركات الاماراتية : «تشهد التوجهات الاستهلاكية في دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً بالتزامن مع إعلان الحكومة عن إفساح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية لدخول جميع القطاعات وبنسبة ملكية 100%، ما أسهم بلا شك في دعم بيئة الأعمال».

وأشار كورزاوسكي إلى أن «أمبينته 2020» والذي يقام في مدينة فرانكفورت الألمانية بين 7 و11 فبراير 2020 يتمتع بأهمية بالغة بالنسبة إلى الشركات والخبراء المتخصصين بمجال الفنادق والمطاعم والمقاهي في الإمارات وذلك بالمشاركة في فعاليات والتعرف على كل جديد في المجال، حيث سيشهد إطلاق قاعة جديدة ومخصصة لهذا القطاع.