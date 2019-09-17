حملة توعوية عن أهداف وآليات توسيع نطاق الضريبة الانتقائية

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب حملتها التوعوية الشاملة حول «أهداف وآليات توسيع نطاق الضريبة الانتقائية، وإجراءات التسجيل بالنظام الإلكتروني للهيئة»، التي تتضمن مجموعة من ورش العمل التعريفية مخصصة لغير المسجلين للضريبة الانتقائية.

وبدأت الحملة أمس بعقد ورشة عمل في أبوظبي، ثم تعقد ورشة عمل مماثلة غداً في دبي وتعقد ورشة عمل ثالثة الاثنين المقبل في عجمان «لقطاعات الأعمال المعنية في المناطق الشمالية».

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملة تأتي ضمن الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 52 لسنة 2019 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي وبموجبه يتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المحلاة، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.

وأكد ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل - التي حضرها عدد من المعنيين بتنفيذ قرار توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية، والوكلاء الضريبيين - ضرورة قيام كافة منتجي، ومستوردي، ومخزني المشروبات المحلاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة فيها، بخطوتين مهمتين تتمثل الأولى في التسجيل بنظام الهيئة الإلكتروني كخاضعين للضريبة الانتقائية، أما الخطوة الثانية فتتمثل في تسجيل كافة السلع التي يتعاملون بها التي يشملها قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2019.

ونبه ممثلو الهيئة إلى أهمية إسراع قطاعات الأعمال المعنية بتنفيذ إجراءات التسجيل مبكراً، لضمان الالتزام الكامل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 52 لسنة 2019 تجنباً للتعرض للمخالفات في حال التأخر بالتسجيل دخول القرارين حيز التنفيذ.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذه الورشة التعريفية جاءت في إطار خطط الهيئة المكثفة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال بشكل عام والحرص على التواصل المستمر مع العاملين في كافة الأنشطة الاقتصادية لإحاطتهم علماً بمستجدات العمل والإجراءات الضريبية والتعرف على آرائهم ومعالجة أي عقبات قد تواجههم.

وأشاد المشاركون في الندوة التعريفية بالجهود التي تبذلها الهيئة في مجال التوعية بتطبيق النظام الضريبي، والتجاوب والتفاعل المستمر مع استفسارات قطاعات الأعمال. أبوظبي - البيان