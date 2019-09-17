«جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» تناقش تحديات القطاع تكنولوجياً

المصدر: دبي - البيان

استضافت «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»مؤخراً «ملتقى التواصل» الذي حمل شعار «نبض قطاع إدارة المرافق» في «فندق دوسيت الثاني» في دبي لتعزيز المقومات التنافسية بما ينسجم مع التوجهات الناشئة نحو إدماج الابتكارات التكنولوجية المتقدمة باعتبارها حجر الأساس لدفع مسار نمو وتطور واستدامة إدارة المرافق إقليمياً، تماشياً مع المتغيرات المتسارعة التي يفرضها القرن الحادي والعشرون.

وانسجاماً مع مساعيها السبّاقة لوضع خارطة طريق واضحة لجعل الابتكار والتكنولوجيا دعائم متينة للارتقاء بإدارة المرافق وفق استراتيجيات متكاملة تتواءم والتطلعات الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأوضح جمال لوتاه، رئيس «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» أنّ «ملتقى التواصل» في دبي شكل منصة استراتيجية لمناقشة نبض القطاع الإقليمي حالياً وتحديد الآليات المتطورة التي من شأنها تعزيز مقوماته التنافسية على الخارطة العالمية.