مشاركة إماراتية بمنتدى الاقتصاد الجديد في بكين

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت بلومبرغ ومركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية عن قائمة أولية للمتحدثين والمشاركين في منتدى الاقتصاد الجديد 2019، الذي يقام في بكين في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر.

يجمع المنتدى نحو 500 مشارك من قادة الأعمال الأكثر تأثيراً، والمبتكرين في عالم التكنولوجيا، والمسؤولين الحكوميين، والخبراء والأكاديميين من أكثر من 60 دولة ومنطقة بغية إيجاد حلول لموجة الإحلال التي يشهدها العالم، حيث يتجه التوازن في القوى الاقتصادية العالمية نحو آسيا والمحيط الهادئ.

ويقام المنتدى بدعم من عشر شركات شريكة وقادتها، بما في ذلك: شركة ثري إم، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومجموعة دانجوتي للصناعات المحدودة، وشركة إكسون موبيل، وشركة فيدكس، ومجموعة إتش اس بي سي، ومجموعة هيونداي للسيارات، وشركة ماستر كارد، وشركة تاتا صنز، وشركة فانكي، بالإضافة إلى شريك المعرفة شركة ماكنزي آند كومباني.

وقال جاستن سميث، الرئيس التنفيذي، مجموعة بلومبرغ الإعلامية: «يجمع المنتدى نخبة من القادة الرواد عالمياً من دول الاقتصاد الجديد، بما في ذلك القادة المؤثرون في قطاع الأعمال والتمويل من الصين والهند وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ومنطقة الشرق الأوسط».

مشاركون

تضم قائمة المشاركين الذين أكدوا مشاركتهم: مايكل ر. بلومبرغ، وبيل غيتس، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاته، وخلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار.