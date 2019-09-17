«إمباور» توفّر خدمات تبريد المناطق لـ126 فندقاً في دبي

المصدر: دبي - البيان

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» استعدادها لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق، خاصة في ظل تفوق الإمارات على الأسواق الأوروبية الرئيسية بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا في عدد الغرف الفندقية «قيد الإنشاء»، والتي وصلت إلى 54 ألفاً و438 غرفة فندقية حتى يوليو 2019.

وأعلنت الشركة توفيرها خدمات تبريد المناطق لأكثر من 126 فندقاً في دبي حتى نهاية أغسطس 2019، وذلك بمناسبة احتضان دبي معرض الفنادق الذي ينطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر يومين مستهدفاً استعراض مستقبل قطاع الضيافة في الإمارات.

ويشارك في معرض الفنادق أكثر من 30 ألفاً من صانعي القرار ومديري التوريدات والمصمّمين والمهندسين وغيرهم من العاملين في قطاع الضيافة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «نعمل على تطوير البنية التحتية باستمرار لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص».

وأكد حرص إمباور على تقديم خدمات تبريد المناطق الشاملة والمستدامة للمتعاملين بما يتوافق مع المعايير العالمية.