«دريك آند سكل» تنجز المرحلة الأولى من مشروع توسعة جامعة بالكويت

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، عن انتهاء العمل وتسليم المرحلة الأولى من مشروع توسعة جامعة صباح السالم في الكويت.

وتوقعت الشركة في بيان أمس لسوق دبي المالي، انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت إلى أنه بموجب أحكام العقد البالغة قيمته 200 مليون درهم، تولت شركة تابعة لها في الكويت مهام تنفيذ مجموعة من الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والأنظمة الكهربائية والميكانيكية في كل من كلية الآداب وكلية التربية وملحقاتها في إطار مشروع تطوير جامعة صباح السالم في الشدادية في الكويت.

وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة «دريك آند سكل»، تعيين نادر مقبل مسؤولَ علاقات المستثمرين ليحل محل مسؤول علاقات المستثمرين السابق.