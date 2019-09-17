الإمارات تشارك في اجتماعات منظمة السياحة العالمية في روسيا

المصدر: سان بطرسبرج ـ البيان

شاركت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد في الاجتماع الـ23 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بوفد رفيع المستوى برئاسة محمد خميس بن حارب المهيري مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة والذي أقيم مؤخراً في مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية.

وتأتي مشاركة الدولة في الاجتماعات في إطار تعزيز التعاون الدولي في المجال السياحي والتنسيق الدائم والمستمر مع المنظمات السياحية الدولية وخاصة منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وتعتبر الجمعية العامة للمنظمة، أحد أعلى الكيانات التنظيمية بمنظمة السياحة العالمية التي يليها المجلس التنفيذي ثم الأمانة العامة لمنظمة السياحة العالمية، ويعقد اجتماع الجمعية العامة للمنظمة كل عامين كان آخرها الذي عقد في مدينة تشيندو بالصين خلال عام 2017، وقد استضافت مدنية سان بطرسبرج الروسية اجتماعات الجمعية العامة لهذا العام، وشارك بها وزراء السياحة ووكلاء الوزارة المسؤولين عن قطاعات السياحة بالدول الأعضاء بمنظمة السياحة العالمية.

وتمثل اجتماعات الجمعية العامة محطة رئيسية على جدول أعمال منظمة السياحة العالمية حيث توضع خلالها السياسات العامة ويتم فيها انتخاب رؤساء وأعضاء كافة الكيانات واللجان الفرعية والرئيسية للمنظمة ومناقشة كافة القضايا الخاصة بقطاع السياحة حول العالم، وكذلك عرض ومناقشة واعتماد خطة عمل المنظمة واستراتيجيتها خلال الدورة القادمة.

وأكد محمد خميس المهيري على أهمية تواجد الدولة في اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة الفعالة في كافة الاجتماعات التي تم عقدها، وأشار إلى أن منظمة السياحة العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة أهم وأكبر المنظمات الدولية السياحية وهي من الشركاء الرئيسيين للقطاع السياحي بالدولة.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة، اجتمع محمد خميس المهيري مع زوراب بولوليكاشيفلى ــ الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية. وخلال الاجتماع أكد سعادته دعم دولة الإمارات لمنظمة السياحة العالمية ومساعيها لتنمية قطاع السياحة بالعالم واستدامته، وناقش الجانبان كافة المستجدات الخاصة بالمشاريع القائمة في الوقت الحالي بين الدولة ومنظمة السياحة العالمية التي نتجت من خلال الزيارة الأخيرة لسعادة الأمين العام لدولة الإمارات والتي تمت في أبريل الماضي. كما تمت مناقشة آخر مستجدات استعدادات الدولة لإكسبو 2020 وسبل دعمه والترويج له من خلال منظمة السياحة العالمية.