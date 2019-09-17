إطلاق لجنة مبادئ تمكين المرأة في الإمارات لدعم المساواة في المؤسسات

المصدر: دبي - البيان

عقد في مجلس سيدات أعمال دبي التابع لغرفة دبي أول من أمس لقاء للإعلان عن إطلاق لجنة مبادئ تمكين المرأة في الإمارات والكشف عن أسماء أعضائها. يأتي تأسيس اللجنة بهدف دعم وتحفيز التوازن بين الجنسين في المؤسسات التجارية وأسواق المال والأعمال والمجتمع في دبي.

كما ينسجم مع رؤية وأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لدعم الجهود الحكومية الرامية لحماية الرفاه الاجتماعي والمالي للمرأة وترسيخ شراكتها المؤثرة في عملية التنمية المستدامة، ما سيعزز من سمعة دولة الإمارات كبيئة داعمة للمساواة بين الجنسين، وتحقيق هدفها لتغدو ضمن أفضل 25 دولة في العالم تحقق المساواة بين الجنسين بحلول العام 2021.

تضم اللجنة حنان عارف، مدير الاتصال والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في بنك «سوسيته جنرال الشرق الأوسط» (الرئيس التنفيذي للجنة مبادئ تمكين المرأة في الإمارات)، وأسيّا ريكيو، مؤسسة «إيفولفين ويمن»، نائبةً للرئيس، بالإضافة إلى نادين حلبي مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، أمين عام اللجنة.

وآن شارلوت داجورن ممثلة شركة «آسيستيم»، وفريال أحمدي، المدير التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة ، والدكتورة بيليسا ماروتشي، ممثلة جامعة ميدلسكس دبي، وعصام خوري، المدير التنفيذي - منصات الحاويات في موانئ دبي العالمية - منطقة الإمارات، وألكا وينتر، نائب الرئيس لشؤون الاتصالات والعلاقات العامة لمجموعة AccorHotels في الشرق الأوسط وأفريقيا، أعضاءً في اللجنة.

وتشمل المبادئ السبعة لتمكين المرأة العمل على إعداد قيادة عالية المستوى للشركات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل.