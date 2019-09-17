%56 نمو حجوزات السفر عبر المحمول بالإمارات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أظهرت دراسة أجرتها شركة كلير تريب المتخصصة في حجوزات السفر الإلكترونية، أن نسبة الحجوزات عبر الهاتف المحمول في الإمارات ارتفعت بنسبة 56% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتشكل 35% من إجمالي المعاملات، فيما تراوحت حصة الإمارات بين 25 ــ 27% من إجمالي الحجوزات الإلكترونية في المنطقة.

وأشارت الدراسة التي وزعت على هامش مؤتمر صحفي عقدته الشركة في دبي أمس، أن متوسط سعر تذكر السفر في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى نحو 1023 درهما بنمو 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، واحتلت بطاقات الائتمان المرتبة الأولى كطريقة الدفع المفضلة في دولة الإمارات، إذ بلغت نسبة استخدامها في الحجوزات 69%. بينما وصلت حصة بطاقات الخصم إلى 23% و8% بطرق أخرى.

وأظهرت الدراسة ان 40% من المسافرين في الإمارات يحرصون على حجز تذاكرهم قبل أكثر من شهر من موعد السفر، بينما هناك 3% من المسافرين من الإمارات يحجزون عبر الكمبيوتر في نفس يوم السفر و28% يحجزون قبل يوم إلى 7 أيام من موعد السفر. وإن أكثر الوجهات شعبية للمسافرين من الإمارات سيلهت وبوسطن وكراتشي وكاتمندو ومانشستر والرياض ولاهور ومدريد.

وأشارت الدراسة أن العوامل الثلاثة المتمثلة بالتطور التكنولوجي، وتوسّع الأسواق، وزيارة الأسعار، تواصل تحفيز قطاع السفر في المنطقة.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى كأكثر دولة تم فيها استخدام قسائم السفر في 2019، وحجز ثلث المسافرين قبل أسبوع أو أقل من السفر. أما في السعودية، فقد قام 63% من المسافرين بحجز رحلاتهم خلال أسبوع من تاريخ سفرهم. وقد واجه قطاع السفر العديد من التحديات هذا العام، ما أدى إلى تباطؤ النمو بالمقارنة مع الأعوام السابقة، حيث حققت الإمارات نمواً بنسبة 1% والسعودية بنسبة 7%.

وقال ستيوارت كرايتون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كلير تريب»: نشهد حالياً تحولاً كبيراً نحو العالم الرقمي، حيث إن التغييرات لا تحدث فقط فيما يتعلق بالوجهات التي يفضل الناس الذهاب إليها وما هي الأشياء التي يرغبون في اختبارها، ولكن أيضاً كيفية الحجز ومتى يقومون به. لقد رأينا أن العطلات القصيرة وحجوزات اللحظة الأخيرة أكثر انتشاراً، حيث أصبح الناس أكثر فضولًا نحو التعرف على وجهات غير مكتشفة في المنطقة.