«ليزيكو»: الإمارات واحة نمو واستقرار في المنطقة

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت صحيفة «ليزيكو» الفرنسية دولة الإمارات بأنها واحة النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ونشرت الصحيفة تقريراً مفصلاً عن بيئة الأعمال التجارية في الإمارات، وأكدت في تقريرها أن الإمارات استطاعت أن ترسخ مكانتها واحة نمو واستقرار في المنطقة، ونجحت في توفير مناخ تجاري مواتٍ جعلها وجهة الأعمال التجارية والمفضلة للاستثمار.

وتطرق التقرير إلى الجاذبية التي تتمتع بها الإمارات، وخاصة دبي، لدى أصحاب الامتيازات التجارية الشهيرة حول العالم، فوصفها بأنها المكان المناسب وأرض الفرص الحقيقية لهذه الامتيازات.

ثم انتقل إلى الحديث عن خطط التنوع الاقتصادي في الإمارات، من خلال تبني استراتيجية تعتمد على الاهتمام بعدة أنشطة لتكون محركاً للاقتصاد في مرحلة ما بعد النفط، كالسياحة، الترفيه، الخدمات المالية والمصرفية، التصنيع، وأخيراً والأكثر أهمية التقنية الحديثة والابتكار.

وذكر التقرير في ختامه أن من أهم المميزات التي يتسم بها اقتصاد الإمارات مرونته الفائقة.