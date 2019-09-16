"دبي المالي" يجذب 100 شركة متخصصة بالتكنولوجيا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مركز دبي المالي العالمي عن انضمام أكثر من 100 شركة متخصصة بالتكنولوجيا المالية إلى قاعدة عملائه من الشركات المسجّلة، وتعكس هذه الأرقام تسجيل نمو قوي بنحو ثلاثة أضعاف في عدد شركات التكنولوجيا المالية المسجّلة في المركز المالي منذ نهاية عام 2018، والتي تطمح لتوسيع نطاق أعمالها على مستوى المنطقة. إلى جانب ذلك، سجّل المركز زيادة ملحوظة في عدد الشركات التي تضمّها منظومته للتكنولوجيا المالية من 80 إلى 200 شركة خلال الأشهر الست الماضية.



ونجح مركز دبي المالي العالمي مؤخراً في اجتذاب عدد من شركات التكنولوجيا المالية من مجموعة متنوعة من الأسواق والمناطق الجغرافية، بما في ذلك شركة "بانكابل" البريطانية المتخصصة بالحلول المصرفية الرقمية وحلول الدفع، بالإضافة إلى شركة "كيو إف باي" العالمية في هونغ كونغ، المتخصصة بتكنولوجيا الدفع بواسطة الهواتف والأجهزة المحمولة، والتي تقدّم حلول الخلفية المتقدمة لشركات مثل "علي باي" و "وي باي".

ومما يبرهن على قوة العمل التنظيمي للمركز المالي ومرونته العالية، انضمام قائمة شركات التكنولوجيا المالية المنظّمة التي حصلت على رخصة اختبار الابتكار (ITL) التي تقدمها سلطة دبي للخدمات المالية، على كل من شركة "ثروة"، وهي أول شركة استشارات مالية عبر الإنترنت في المنطقة، و"توكن ماركت"، منصة الأوراق المالية والتوظيف المدعومة بتكنولوجيا "بلوك تشين"؛ وشركة "وثاق"، المنصة الاستثمارية المخصصة للصكوك وأسواق رأس المال.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسلّط الارتفاع الكبير في عدد شركات التكنولوجيا المالية المسجّلة في المركز المالي الضوء على جهودنا المستمرة لتحويل منظومة شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وينسجم ذلك مع التزامنا بترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل 10 مراكز في العالم لقطاع التكنولوجيا المالية. ونسعى إلى مواصلة هذا الزخم الإيجابي والنمو المتميز عبر الارتقاء ببيئتنا التنظيمية وجودة الجهات التي نتعاون معها، انسجاماً مع تطبيق رؤيتنا الرامية إلى دعم مستقبل القطاع المالي."

