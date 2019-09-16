المصدر: دبي - بشار باغ

تشكل منطقة «دستركت 2020» مرحلة الإرث بعد انتهاء فعاليات إكسبو دبي، وتتيح المنطقة ملكية كاملة للشركات بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، وذلك باعتبارها منطقة حرة تتمتع بقوانين تجارية شفافة وأطر حوكمة محفزة للأعمال. ويظهر الفيديو أدناه نموذجاً للمجسم.

وتشكل منطقة «دستركت 2020» مجتمعاً حضرياً متكاملاً للعمل والسكن يتسع لـ 145 ألف نسمة، وتمتد على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع، وتضم مباني تصل مساحات البناء الطابقية لها 2.5 مليون متر مربع تشمل الأبنية الجاهزة التي تم بناؤها لخدمة فعاليات إكسبو 2020 أو تلك التي سيتم تطويرها لاحقاً، وتخصص 33 % منها للمكاتب و24 % للأبنية السكنية إلى جانب 30% للمرافق المجتمعية، فيما تستحوذ الفنادق على نسبة تصل إلى 5 % بالإضافة إلى 4 % لمرافق التجزئة و4 % لمرافق التعليم. وستقوم «دستركت 2020» بتسليم الوحدات للمستأجرين المستقبليين بحلول شهر أكتوبر 2020.