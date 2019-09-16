عائشة بن بشر: اعتماد الهوية الرقمية مصرفياً إنجازٌ نفخر بمساهمة دبي الذكية به

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفلت دبي الذكية بإنجاز اعتماد المصرف المركزي لـ "الهوية الرقمية" لإجراء كافة المعاملات البنكية، وكانت دبي الذكية بادرت بإطلاقها بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية.

وكرّمت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية فريق دبي الذكية الذي عمل على تطوير "الهوية الرقمية" منذ أن كانت مشروعاً تجريبياً بأكتوبر 2017، وثم الارتقاء بها وإطلاقها لتصبح مشروعاً وطنياً بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة أبو ظبي الرقمية في إبريل 2018 لتصل عدد الجهات التي اعتمدتها إلى أكثر 40 جهة حتى اليوم.

وأكدت الدكتورة عائشة بن بشر، أهمية إعلان المصرف المركزي إتاحة المجال لبنوك الدولة إجراء كافة المعاملات البنكية عبر منصة "الهوية الرقمية"، في تسريع أداء منظومة التحول الرقمي لحكومة دبي ودولة الإمارات، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية. مثمنةً هذه الخطوة والتعاون الكبير بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتفعيل تطبيق "الهوية الرقمية" في شتى المجالات، بما يعزز سعادة الناس ويقدم لهم تجارب استثنائية في قطاع الخدمات.

وقالت: " تحرص دبي الذكية في كافة استراتيجياتها وخططها، على توظيف أحدث التقنيات المبتكرة لخدمة التحول الذكي المتكامل، وتلبية احتياجات السكان في جميع المجالات، وتدعم هذا النهج بالتعاون والشراكة الدائمة مع القطاعين الحكومي والخاص بالدولة، الذي يشكل حجر الأساس لنجاح المبادرات والخدمات في تحقيق أهداف المدينة الذكية".

وأوضحت أن تطبيق "الهوية الرقمية" الذي أطلقته دبي الذكية بالتعاون والشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة أبو ظبي الرقمية أواخر العام الماضي، حقق تطوراً سريعاً منذ الإعلان عنه، ليقدم أول هوية وطنية رقمية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، تتيح لهم الوصول للخدمات الحكومية المحلية والاتحادية وخدمات القطاع الخاص، عبر تطبيق ذكي واحد يوفر الوقت والجهد للجميع. مضيفةً أن التطبيق يشهد حالياً مرحلة تطوير حثيثة لإتاحة تطبيقه في كافة إمارات الدولة، وضم العديد من خدمات القطاع الخاص الجديدة إلى قائمة خدماته.

ومن خلال تطبيق "الهوية الرقمية" يمكن للمتعاملين الوصول إلى الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص عبر الهواتف الذكية، مما يشكل تطبيقاً لمفهوم الحكومة الشاملة، ويعزز الترابط والتكامل على مستوى قواعد البيانات والأنظمة الحكومية.

ويوفر التطبيق خدمة التوقيع الرقمي عبر الهاتف الذكي لتوقيع كافة المستندات الرسمية رقمياً واعتمادها عبر تطبيق الهوية من أي مكان وفي أي وقت، مع ضمان تحقيق معايير عالية من الخصوصية والأمان دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.