السياسات المالية والنقدية تعزّز النمو في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد معهد التمويل الدولي أن السياسات المالية والنقدية التي تنتهجها الإمارات تتسم بقدر كبير من المرونة، ما يتيح للإمارات تعزيز نموها الاقتصادي على المدى القريب.

وأدلى مسؤولون في المعهد بتصريحات صحفية عن اقتصاد الإمارات.

فقال جوناه روزينثال، محلل اقتصادي بالمعهد: «تستطيع الإمارات الحفاظ على سياستها المالية التوسعية خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بفضل احتياطاتها المالية وفوائضها الهائلة.

ومن شأن ارتفاع عائداتها غير النفطية أن يعوّض الانخفاض المتوقع في عائداتها النفطية في ظل تراجع أسعار النفط». وأكد روزينثال أن السياسة النقدية التسهيلية التي يتبعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من شأنها جعل كلفة الاقتراض أقل للمستثمرين.

وكان المصرف المركزي قد أعلن عن خفض أسعار الفائدة على إصدار شهادات الودائع بقيمة 25 نقطة أساسية لتصبح 3.0%، وذلك في أعقاب إعلان البنك المركزي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المنعقد أواخر يوليو الماضي عن خفض سعر الفائدة في البنوك الأمريكية بقيمة ربع نقطة.

وبدوره، أكد جابريس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد، أن الإمارات قادرة اتباع نهج جديد لتنويع اقتصادها وإسراع معدل نمو الاقتصاد غير النفطي.