«نايت فرانك»: دبي أكثر المدن بعدد البيوت الفاخرة عالمياً

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت شركة «نايت فرانك» البريطانية أن دبي هي المكان الذي يجد فيه المرء أكبر عدد ممكن على مستوى العالم من المنازل الفاخرة الموسومة، أي التي تحمل علامات تجارية عالمية مرموقة. وأصدرت الشركة المتخصصة في الدراسات العقارية تقريراً بعنوان «البيوت الموسومة على مستوى العالم في 2019».

وأوضح التقرير أن دبي تتميز بأعلى كثافة للبيوت الموسومة بين مدن العالم، إذ تضم عدداً هائلاً من المنازل والبنايات الفخمة التابعة لعلامات تجارية مرموقة، ومنها على سبيل المثال «كيرزنر إنترناشيونال»؛ «دبليو ريزيدنسيز»؛ و«نخلة جميراً»، وغيرها.

وذكر التقرير أيضاً أن دبي معروفة باحتوائها على عدد ضخم من الفنادق التي تنتمي إلى فئة الخمسة نجوم، وأن البيوت الموسومة شهدت زيادة هائلة خلال السنوات الأخيرة، حتى تحولت دبي من وجهة عطلات فقط، إلى وجهة للاستثمار العقاري طويل المدى أيضاً، وذلك من خلال شراء بيوت أو وحدات عقارية فاخرة في دبي بغرض الاستثمار.

وأضاف التقرير أن المستثمرين العقاريين من كل أنحاء العالم يتطلعون إلى ما تقدمه إليهم دبي من بيوت فاخرة مبتكرة تتسم بقدر عالٍ من الإبداع والابتكار وتجلب لهم تجربة معيشية جديدة تماماً. وأكد تقرير «نايت فرانك»، في ختامه، أن الاتجاه إلى العقارات الفاخرة في دبي لا يزال في أيامه الأولى، وأنه من المنتظر أن يشهد مزيداً من الزخم في المستقبل.