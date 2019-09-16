مركز الثورة الصناعية الرابعة يطلق مسرعات «بلوك تشين»

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات برنامج مسرعات التعاملات الرقمية «بلوك تشين»، بمشاركة مجموعة من المتخصصين والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص ومزودي حلول تكنولوجيا «بلوك تشين»، بمقر المركز في منطقة 2071.

وتأتي المبادرة في إطار جهود تنفيذ محاور استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المستقبل من خلال تبني تكنولوجيا «بلوك تشين» على أوسع نطاق في التعاملات الحكومية بالتركيز على أربعة محاور تتمثل في تحقيق السعادة وتعزيز جودة حياة المجتمع، ورفع مستوى الكفاءة الحكومية، وتطوير السياسات والتشريعات، وترسيخ ريادة الإمارات عالمياً في استخدامات تكنولوجيا التعاملات الرقمية «بلوك تشين».

ويهدف البرنامج الأول من نوعه في الإمارات الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى توفير منصة لاختبار أطر حوكمة تكنولوجيا «بلوك تشين» وتطوير البنية التحتية والتشريعات واللوائح التنظيمية لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الناشئ، الذي يعد من أبرز مجالات عمل المركز، إلى جانب قطاعات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والطب الدقيق.

ويساهم البرنامج في توظيف تكنولوجيا «بلوك تشين» في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك خدمات التنقل والبيع بالتجزئة والخدمات الحكومية.ويوفر البرنامج فرصة للمشاركين لتقييم فرص تصميم مجموعة الأدوات، وتطوير مجموعة من الأفكار التي سيقوم المركز بتطويرها بعد اختتام برنامج المسرعات.