غرفة الفجيرة تبحث العلاقات التجارية مع باكستان

المصدر: الفجيرة- البيان

أكد الشيخ سعيد بن سرور سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص الغرفة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول قارة آسيا لكونها تمتلك بيئة استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن الانفتاح على أسواق آسيا ينسجم مع حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقاتها في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار مع الدول الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة، أحمد أمجد علي القنصل العام لجمهورية باكستان بدبي والإمارات الشمالية، يرافقه سيد مصور عباس نائب القنصل العام، وبحضور كل من طارق الهنائي عضو مجلس إدارة الغرفة، وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

وتم خلال اللقاء بحث مختلف جوانب العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بصفة عامة وبين إمارة الفجيرة وباكستان بصفة خاصة، وإمكانية تنميتها، وتكثيف التنسيق بشأن إيجاد فرص تعاون تخدم تطلعات أصحاب الأعمال لدى الجانبين.

وأوضح الشيخ سعيد بن سرور الشرقي أن إمارة الفجيرة بتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة تخطو بخطوات متأنية نحو التوظيف الأمثل لمرافقها الحيوية ومواردها الطبيعية، التي تزخر بها لتساير النهضة التنموية والعمرانية الشاملة للدولة.

ارتباط

وقال سلطان جميع الهنداسي: إن إمارة الفجيرة ترتبط تجارياً مع باكستان وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 878 مليون درهم العام الماضي. وأشار إلى أن هنالك 44 شركة باكستانية مسجلة لدى الغرفة وتعمل في مجالات التجارة العامة والنقل ومقاولات البناء وخدمات تموين السفن.