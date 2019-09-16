«الإمارات العالمية للألمنيوم» تدعم مواجهة التحدّيات المجتمعية والبيئية

أصدرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، تقريرها السنوي الثاني للاستدامة. ويستعرض التقرير نهج إدارة الشركة وأداء الاستدامة في عام 2018.

أُعدّ تقرير الإمارات العالمية للألمنيوم للاستدامة وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، وهي المعيار العالمي للإفصاح العام عن الأداء الاقتصادي والبيئي والمجتمعي. كما يفي التقرير بمتطلبات الإفصاح وإعداد التقارير المحددة في معايير أداء «مبادرة رعاية الألمنيوم»، والتي تحدد معايير الأداء البيئي والاجتماعي للاستدامة في صناعة الألمنيوم.

يذكر أن الإمارات العالمية للألمنيوم هي أول شركة في الشرق الأوسط تنضم إلى «مبادرة رعاية الألمنيوم»، وهي مجموعة عالمية من المنتجين والمستخدمين وأصحاب المصلحة في صناعة الألمنيوم، تهدف إلى تعزيز قيم الاستدامة وتحديد أفضل الممارسات في مجال إنتاج الألمنيوم واستخدامه، وقد انضمت الشركة إلى «مبادرة رعاية الألمنيوم» في عام 2017.

وفي شهر مايو الماضي، أصبح موقع الطويلة التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول موقع في الشرق الأوسط يحصل على شهادة من «مبادرة رعاية الألمنيوم» لممارسات أداء الاستدامة.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يدخل الألمنيوم في صناعات لا حصر لها مثل تصنيع السيارات الأخف وزناً والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود وصناعة العبوات القابلة لإعادة التدوير.

ومع ذلك، فإننا ندرك في الإمارات العالمية للألمنيوم أن تصنيع المنتجات التي تساعد في مواجهة التحديات المجتمعية والبيئية لم يعد كافياً؛ فمن المهم أيضاً الالتزام البيئي عند تصنيع هذه المنتجات. إن الالتزام بالشفافية عند الإفصاح عن نجاحاتنا وتحدياتنا في تقارير الاستدامة السنوية يؤكد أننا نستحق ثقة المجتمعات التي نعمل فيها كما يساهم في تحسين أداء الاستدامة. ويستعرض تقرير الاستدامة الصادر عن الإمارات العالمية للألمنيوم لعام 2018 تفاصيل أداء الاستدامة للشركة في عملياتها ومشاريعها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا. دبي - البيان