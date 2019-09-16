أبوظبي تستضيف معرض الفرنشايز العالمي أكتوبر

المصدر: أبوظبي ــ البيان

تستضيف غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فعاليات الدورة السابعة لمعرض الفرنشايز العالمي يومي 22 و23 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بشراكة استراتيجية مع رابطة الإمارات لتنمية الفرنشايز.

ويوفر المعرض الفرنشايز العالمي - أحد أبرز فعاليات صناعة الامتياز التجاري - منصة مثالية للشركات المحلية والعالمية لعرض وترويج علاماتها التجارية في السوق الإماراتية والاستفادة من الفرص المتميزة التي يتيحها الاقتصاد الإماراتي المتنامي وتوسعة نطاق أعمالها واستثماراتها في منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة.

ويُتوقع أن يستضيف المعرض الذي ينظم بشراكة استراتيجية مع رابطة الإمارات لتنمية الفرنشايز هذا العام أكثر من 100 جهة عارضة دولية ومحلية تمثل نحو 15 قطاعاً مختلفاً كالسياحة والترفيه، والنفط والغاز، والعقارات، والأزياء، والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات، والمؤسسات المالية، والتجارة والنقل، والرعاية الصحية والأدوية، والتعليم، والأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والتنمية والتدريب، والسلامة والأمن، والتصنيع والصيانة، إلى جانب مشاركة واسعة من جمعيات حقوق الامتياز التجاري والخبراء والمختصين في هذا المجال من مختلف دول العالم.

وقال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن معرض الفرنشايز العالمي يأتي في إطار جهود غرفة أبوظبي المتواصلة لتطوير ودعم اقتصاد الامتياز التجاري المتنامي وتوفير بيئة استثمارية محفزة لتمكين الشركات ودعم وتسهيل نجاح المشاريع التجارية.

ويتيح الحدث للجهات المشاركة فرصة مثالية لعقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين في سوق متنامية تتمتع بمعدلات طلب مرتفعة، إلى جانب استعراض أفكار المشاريع المبتكرة والفريدة أمام الشركات المرشحة للحصول على حقوق الامتياز والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع في منطقة الشرق الأوسط. ويتخلل الحدث مجموعة من الجلسات التفاعلية وورش العمل التعليمية لأصحاب الشركات والمستثمرين المحتملين تسلط الضوء على أساسيات اقتصاد الفرنشايز، وتنمي قدراتهم ومعرفتهم بالمجالات التي تناسب أعمالهم ضمن مجموعة متنوعة من فئات الامتياز التجاري.