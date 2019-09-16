«صن سيت» للضيافة تستعد لافتتاح مشاريع في جزيرة النخلة

المصدر: دبي- البيان

كشفت مجموعة «صن سيت» للضيافة، المجموعة المتخصصة في الاستثمار والإدارة، والتي تمتلك منتجعات شاطئية ومطاعم في دول الخليج وأوروبا، عن استعدادها لافتتاح علامة «سوشي سامبا» في الطابق الحادي والخمسين من برج «ذا بالم تاور» في جزيرة النخلة، وسوف يشكل هذا الافتتاح الظهور الأول للعلامة الشهيرة عالمياً في منطقة الشرق الأوسط.

هذا ومن المقرّر افتتاح أول فرع للعلامة في عام 2020 لإبهار المقيمين والزوار الباحثين عن تجربة ضيافة استثنائية في دبي، كما سيمنح «سوشي سامبا» الضيوف فرصة التعرف على ما تقدمه فروع العلامة في ميامي ولاس فيجاس ولندن وأمستردام.

وقال لورينزو مرّاس، مدير عام مجموعة «صن سيت» للضيافة: «تملك مجموعة «صن سيت» للضّيافة فروعاً لها في كل من دبي وأبوظبي والكويت والبحرين وجينيف.

كما أنها تسعى لدخول أسواق أربيل ولندن وبرمنغهام من خلال مطاعمها المختلفة وأنديتها الشاطئية، ونحن نفخر باستعدادنا لافتتـاح علامة «سوشي سامبا» الشهيرة في دبي، ونحن على ثقة بأن العلامة سوف تحقق في دبي شهرة واسعة لما تقدمه من نمط ضيافة خاص، وتصاميم داخلية، وموقعاً رائعاً».

وقال أنطونيو غونزالز، مدير عام مجموعة «صن سيت» للضيافة: «على الرغم من التزامنا بتوسعنا الدولي، إلا أننا ما زلنا نشهد فرصاً واعدة في دبي، إذ تعدّ هذه المدينة مميزة باحتضانها تنوعاً سكانياً من أكثر من 200 جنسيّة حول العالم وملايين السّيّاح الذين يقصدونها كل عام.

وبالتالي فإن الطلب على المطاعم وتجارب الضيافة الجديدة مستمر في النمو، وبفضل نمط الحياة الحديث في دبي، وما تملكه من بنى تحتيّة فنيّة وابتكاريّة وقطاع ضيافة متطور، نحن في سعي دائم نحو إيجاد فرص جديدة على الرغم من المنافسة القائمة». دبي- البيان