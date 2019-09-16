«جيتكس شوبر» في «دبي التجاري العالمي» 24 الجاري

المصدر: دبي- البيان

يواصل معرض «جيتكس شوبر 2019»، الفعالية الأضخم والأعرق من نوعها على مستوى المنطقة في مجال التقنيات الاستهلاكية، تحقيق المزيد من النجاح في نسخته الأحدث المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي بين 24 و28 من سبتمبر الجاري.

ويرسخ المعرض مكانته المرموقة في طليعة المشهد التكنولوجي الإقليمي، مع باقة واسعة من المنتجات والعروض بأسعار مميزة، التي سيضعها بين أيدي الزوار، الذين من المتوقع أن تتجاوز أعدادهم 125 ألف زائر.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: «يواصل معرض «جيتكس شوبر» تطوره بالتزامن مع التقدم الذي يشهده قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية. وفي ظل استعراض الفعالية لأحدث الأدوات التكنولوجية، سنحرص على منح الزوار الفرصة، للتعرف على أكثر الأجهزة والابتكارات التكنولوجية تطوراً في القطاع».

وسينظم المعرض، الذي يُعتبر الوجهة الأمثل للاستفادة من أضخم العروض على مدار العام، عملية سحب على جوائز «زورونا واربحوا»، والتي تشمل سيارة «متسوبيشي» من طراز Eclipse Cross GLX Highline 2019 وهاتف iPhone XRs، الذي يُعتبر أكثر الأجهزة رواجاً في تاريخ شركة «أبل»، إلى جانب جوائز «امسح واربح»، التي تضم أجهزة تنقية هواء السيارات من طراز Blueair Cabin أو ساعات Tornado من شركة «تايم هاوس».

منافسات الألعاب

ستبرز الألعاب الإلكترونية وتكنولوجيا الواقع الافتراضي بصورة مميزة، ضمن فعاليات نسخة 2019 من المعرض، والتي تهدف إلى استقطاب لاعبي الألعاب الإلكترونية من جميع الأعمار. وتشير أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة «نيوزو» هذا العام بأن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ستولد عائدات تصل إلى 4.8 مليارات دولار أمريكي هذا العام، مسجلة بذلك معدلات نمو تصل إلى 11.5%.

وبدورها، ستعود فعالية «شوبر جيمز» ذات الشعبية الواسعة ببطولاتها المصغرة لتعزز مكانتها الخاصة على أرض المعرض. وستنظم «منطقة ألعاب الحاسوب» بطولات في لعبة «فورتنايت» يومي 26 و27 سبتمبر.

فضلاً عن تحديات «سوبر سماش بروس» في 28 سبتمبر، بينما ستستضيف «منطقة بلاي ستيشن» مجموعة من الألعاب مثل «كونترول» و«بوردرلاندز 3» و«فيفا 19»؛ وتزخر «منطقة نينتندو» بباقة من الألعاب مثل «ماريو» و«بوكيمون» و«زيلدا». وبدورها ستعود «منطقة الألعاب الكلاسيكية» باللاعبين إلى العصر الذهبي لألعاب «أتاري».

الواقع الافتراضي

وسيضم معرض «جيتكس شوبر 2019» أيضاً للمرة الأولى «منطقة الواقع الافتراضي» لمحبي الألعاب الراغبين باختبار مهاراتهم في ألعاب «فروت نينجا» و«ذا ليزر بات» و«أنجري بيردز» و«فيكيشن سيميوليتر» و«تيترس» و«كار ريسينغ». وستكون المنطقة المخصصة للواقع الافتراضي والمعزز بمثابة ركن مفضل لعشاق هذا النوع من التكنولوجيا.

وجهة المنتجات الذكية

في استجابة منه للطلب المتزايد على الأجهزة المنزلية الذكية، عقد معرض «جيتكس شوبر» شراكة مع شركة «جمبو» للإلكترونيات لاستضافة منصة خاصة بالمنتجات المنزلية الذكية، والتي ستشهد طرح العديد من العلامات التجارية لباقة متنوعة من منتجاتها. من جانبه، قال بانكاج كومار، رئيس وحدة البيع بالتجزئة عبر القنوات المتعددة لدى «جمبو» للإلكترونيات:

«سنحظى بمنطقة مخصصة لاستعراض أربع فئات من المنتجات المنزلية الذكية، في مجالات اتصال وأمن وترفيه وأتمتة المنازل الذكية. وسنقدم خلال فعاليات المعرض تشكيلة واسعة من المنتجات والباقات والعروض الحصرية».

«جيتكس شوبر تريد إن»

في أعقاب الإقبال الكبير الذي حققته النسخة الأولى من «جيتكس شوبر تريد إن» في إطار فعاليات «جيتكس شوبر 2018»، يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، الجهة القائمة على تنظيم المعرض، هذه الفعالية للسنة الثانية على التوالي.

ويهدف «جيتكس شوبر تريد إن» إلى تشجيع الزوار على إعادة تدوير أجهزتهم الإلكترونية غير المستعملة، خلال فترة سماح محددة لمكافأتهم بمجموعة من القسائم، التي يمكن إنفاق قيمتها ضمن المعرض.

عروض مجزية

من المتوقع أن يشهد معرض «جيتكس شوبر» الكثير من العروض المغرية؛ حيث بينت دراسة أجراها مركز دبي التجاري العالمي عودة 81% من زوار نسخة العام الماضي من المعرض، والبالغ عددهم 125 ألف زائر، للاستفادة من العروض والصفقات. بينما اختار أكثر من 54% منهم تأجيل خططهم لشراء الأجهزة الإلكترونية حتى موعد انعقاد معرض «جيتكس شوبر» لضمان حصولهم على أفضل العروض.

وفي سياق تعليقه على عودة شركة «شرف دي جي» إلى نسخة هذا العام من المعرض، قال نيلش كالكو، الرئيس التنفيذي للشركة: «يُعتبر «جيتكس شوبر» الفعالية الوحيدة، التي تُتيح للمستهلكين الفرصة للتعرف على كامل قطاع تجزئة الإلكترونيات.

ولطالما كان من دواعي سرورنا أن نعرض مجموعتنا بالكامل ونتفاعل مع المستهلكين من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر. والأهم من ذلك، يُعد المعرض فعالية مثالية للوصول إلى جمهورنا المستهدف وتلبية احتياجاتهم».

ابتسامة للزوار

يهدف معرض «جيتكس شوبر» إلى بذل المزيد من الجهود لتلبية تطلعات زوّاره هذا العام، من خلال تقديم باقة متنوعة من التجارب المصممة خصيصاً لإضفاء المزيد من التشويق حول العروض المميزة والفريدة التي ستبعث السرور في قلوب الزوار.

وأردف كالكو بقوله: «يوفر «جيتكس شوبر» عروضاً تُرضي جميع الأذواق، لا سيما أنه منصة تمنح الزوار أفضل الصفقات في مجال الإلكترونيات.

4800 شركة عالمية في أسبوع جيتكس

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 حتى 10 أكتوبر المقبل أسبوع «جيتكس للتقنية» و«جيتكس فيوتشر ستارز»- الحدثين التقنيين العالميين بمشاركة أكثر من 4 آلاف و800 شركة عارضة من أكثر من 140 دولة.

وسيحدد أسبوع جيتكس للتقنية الطرق المبتكرة التي ستمكن أنظمة النقل المتطوّرة والأجهزة الحديثة والجيل الجديد الأكثر هوساً بالتقنيات من إعادة تشكيل العالم من جديد.

ومع التوقعات بوصول قيمة الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 160 مليار دولار العام الجاري فإن كلاً من الدورة الـ39 من أسبوع جيتكس للتقنية والدورة الـ4 من «جيتكس فيوتشر ستارز» تستعدان لتقديم أقسام جديدة لأول مرة لتقنيات اللايف ستايل وتقنيات التنقل المستقبلي- وهي اتجاهات تجسد عالماً من الأجهزة واسعة الانتشار والجيل القادم من وسائل النقل والمواصلات ذاتية القيادة.