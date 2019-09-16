مجلس كبار مسؤولي المعلومات يعقد مؤتمره 25 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

يعقد مجلس كبار مسؤولي المعلومات مؤتمره السنوي الثالث يوم 25 سبتمبر الجاري في فندق سيزرز بلوتاورز دبي، لمناقشة توجهات تكنولوجية أخرى تحت عنوان «طاقة الاحتمالات - التركيز على المستقبل»، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ويستضيف المؤتمر سلسلة من العروض التقديمية التي يلقيها لفيف من أبرز المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة، حيث سيتم التطرق إلى البيئة الممكنة رقمياً لمعرض إكسبو 2020 والتكنولوجيا القابلة للنشر والحلول المبتكرة في أولمبياد أبوظبي الخاص 2019 والمبادرات الرئيسية التي تحفز الثورة غير النقدية في دولة الإمارات التي تندرج في عداد مجموعة الدول التي اتخذت فيها الحكومات المعنية دوراً ريادياً قوياً.

كما سيتم التطرق لمناقشة تكنولوجيات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتحول الرقمي إلى جانب القضايا والتحديات المتعددة المتعلقة بالمجال التكنولوجي في مؤتمر تكنولوجي رفيع المستوى من المنتظر أن ينعقد بحلول نهاية الشهر الحالي ينظمه مجلس كبار مسؤولي المعلومات في الإمارات.

وقال أحمد الملا رئيس مجلس إدارة مجلس كبار مسؤولي المعلومات، إن المؤتمر سيوفر الفرصة لأعضائه المنتمين إلى كبرى مؤسسات الدولة لاستكشاف أحدث أفكار وتوجهات تكنولوجيا الابتكار التي تعمل على صياغة المستقبل في مجال تكنولوجيا المعلومات والأعمال، إضافة إلى فرصة التشبيك في جو ودود ومريح.

من جهته قال الدكتور سعيد الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ورلد إنه تم إنشاء مجلس كبار مسؤولي المعلومات ليكون بمثابة منصة لتبادل الابتكار والمعرفة بين كبار مسؤولي المعلومات في كل من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات.