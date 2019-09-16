وفد دبي للاستثمار يروّج للإمارة في دينفر

المصدر: دبي- البيان

عقدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ندوة استراتيجية لتعريف المستثمرين الأمريكيين بالفرص والتسهيلات والمزايا في إمارة دبي، تلاها اجتماعات عدة مع أبرز الشركات في مدينة دينفر بولاية كولورادو، في إطار المحطة الثانية لجولتها الترويجية بالولايات المتحدة.

والتي بدأتها في هيوستن بولاية تكساس في 7 سبتمبر الجاري. وتأتي هذه البعثة ضمن برنامج بعثات الترويج الدولية لحكومة دبي، وذلك في أعقاب نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة إلى إمارة دبي.

ويهدف برنامج بعثات الترويج الدولية إلى تعزيز نقاط القوة الرئيسية لدبي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار، وذلك بسبب سياساتها المحفزة على للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال فيها، تماشياً مع استراتيجية الإمارة لتنويع الاقتصاد. وركزت الندوة في دينفر على الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الطيران والزراعة والسياسات الاقتصادية.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «تعتبر زيارتنا إلى دينفر في إطار تعزيز علاقات دبي الاستثمارية وشبكاتها التجارية في هذه المدينة، وكذلك في جميع أنحاء ولاية كولورادو. وسنواصل عرض نقاط القوة الأساسية لدبي وجهة استثمارية رائدة».

وكانت قد عقدت ندوة في غرفة تجارة مترو دينفر تلاها اجتماعات مهمة عدة، أبرزها مع القائمين على مطار دينفر الدولي لاستكشاف الفرص المحتملة لتعزيز التعاون في مجال الطيران من خلال «طيران الإمارات».

واجتمع أعضاء الوفد أيضاً مع مكتب دينفر للتنمية الاقتصادية، وكذلك مكتب كولورادو للتنمية الاقتصادية والتجارة الدولية، وكان أبرز ما تمخضت عنه هذه الاجتماعات تجديد اتفاقيات العلاقات الثنائية بين دبي والجهات العامة، والتي بدأت في العام 2016. كما استكشف الوفد المحركات الاقتصادية الحالية في دينفر، وعلى مستوى الولاية. كما تطرق الوفد أيضاً إلى مبادرات البحوث والتعليم في مجال الأمن الغذائي التي يقودها المركز الوطني الغربي.