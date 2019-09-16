منتدى بالفجيرة يضع حلولاً لزيادة كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: الفجيرة ــ البيان

استضافت إمارة الفجيرة منتدىً عالمياً هدف إلى التركيز وتسليط الضوء على الحلول الفعالة لزيادة كفاءة العمل لمواكبة تطور الأعمال في المنطقة، بحضور العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وساهم المنتدى بشكل أساسي في فهم الطرق الجديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لمواكبة التطور المستمر في السوق وزيادة المنافسة.

ويكمن سبب جذب المستثمرين إلى إمارة الفجيرة في توافر مجتمع أعمال يتمتع بمرافق ووسائل راحة حديثة وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي. كما تتمتع الإمارة بعروض خاصة لتصبح واحداً من أفضل موانئ تخزين الوقود في العالم، لتسهيل الوصول إلى طرق الشحن الدولية، مع أكثر من 40 ناقلة عملاقة تمر عبر مينائها يومياً وفقاً لموقع الحكومة على الإنترنت.

ومن جملة المميزات التي تتمتع بها إمارة الفجيرة كونها بيئة استثمار جاذبة لرجال الأعمال بما تتمتع به من الإجراءات الحكومية السهلة والبنية التحتية جيدة التنظيم.

ومع استمرار الإمارة في تعزيز بنيتها الأساسية لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية للانطلاق، كان من الضروري معالجة التحديات والفرص الملحة لمساعدة أصحاب الأعمال على وضع استراتيجيات أفضل وتحسين آفاق النمو داخل السوق. ولمعالجة الأمر نفسه عقدت «تالي سوليوشنز» شراكة مع CA مانوج جوزيف، المراقب المالي الحالي لمجموعة «أمانا» للمقاولات في دبي، لمناقشة سبل أكثر فاعلية لاكتساب ميزة تنافسية في المشهد التجاري المحلي الحالي خلال منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.