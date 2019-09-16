«دبي للمشاريع الناشئة» و«منطقة 2071» تطلقان سلسلة لقاءات الأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بالتعاون مع «منطقة 2071» الدورة الرابعة من سلسلة لقاءات الأعمال الأسبوعية الخاصة بالمشاريع الناشئة وريادة الأعمال في الفترة من 11 سبتمبر وحتى 13 نوفمبر المقبل.

وتهدف سلسلة لقاءات الأعمال، التي ستقام كل يوم أربعاء في «منطقة 2071»، إلى تسليط الضوء على أبرز المواضيع التي تهم أصحاب المشاريع الناشئة حول العالم ومساعدتهم على تطوير وتحسين مشاريعهم التجارية والاستفادة من تجارب غيرهم في عالم الأعمال، وذلك بمشاركة وحضور نخبة من أبرز المتحدثين في المنطقة ومن مختلف المجالات والقطاعات.

وشارك في الجلسة الأولى التي تمحورت حول موضوع الموهبة والإبداع كل من سكاي كورتز، الشريك المؤسس لشركة «بيور هارفست Pure Harvest»، وسامر النمر، مؤسس منصة «دليفرتومام Deliver2Mum»، وجستن جوزيف وأحمد كاظم، مؤسسا مشروع «بروجكت شاي والا Project Chaiwala»، حيث شاركوا الحضور تجاربهم الرائدة والملهمة في عالم الأعمال.

وشهدت الجلسة مشاركة شهرام صفاي، شريك في «أفريدي وأنجل مستشارون قانونيون»، حيث سلط الضوء على الدعم القانوني المتاح للشركات الناشئة في دبي، وكيفية صياغة عقود الشريك المؤسس، بالإضافة إلى بعض النصائح القانونية المتعلقة بتأسيس شركات ناشئة في دبي والمنطقة.

وقالت ناتاليا سايشيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي إن سلسلة لقاءات الأعمال على مدى دوراتها الثلاث السابقة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال في المنطقة ومن مختلف المجالات والقطاعات، مؤكدة أن «دبي للمشاريع الناشئة» تهدف من خلال تنظيم هذه الورش إلى تزويد أصحاب المشاريع الناشئة بكل ما يحتاجونه من دعم وإمكانات للوصول إلى أهدافهم والنجاح في عالم ريادة الأعمال وبناء علاقات وشراكات جديدة مربحة.

وشهدت هذه اللقاءات على مدار الدورات الماضية مشاركة واسعة من أكثر من 1000 مشارك من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة.