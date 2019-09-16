تعزيز انتشار الشركات العاملة في دبي عالمياً

المصدر: دبي-البيان

وقّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لتطوير وتعزيز الروابط التجارية وفرص الاستثمار من قبل الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، في الأسواق الواعدة التي تشهد نمواً متزايداً.

وقّع مذكرة التفاهم المهندس ساعد محمد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة لقمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2019، الذي عقد في دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجهتين.

ومن شأن هذه الشراكة أن تمكّن الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من الدخول إلى الأسواق الخارجية، وزيادة انتشارها العالمي، من خلال تزويدها بمجموعة واسعة من حلول الائتمان التجاري المبتكرة من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات، بالإضافة إلى الحلول الرائدة لقطاع التصدير في دبي. كما ستسهم هذه الشراكة في تسريع وتنويع النمو الاقتصادي في دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، ستتعاون الجهتان في تنظيم الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالترويج وتعزيز التجارة، والوفود التجارية والمعارض والندوات والمؤتمرات.

بالإضافة إلى تبادل البيانات التجارية المهمة، القيام بدراسات وأبحاث السوق وقطاع التصدير، التعاون من أجل التطوير، ووضع المعايير، وتدريب الموظفين، وتبادل أفضل الممارسات في قطاع التصدير، دراسة الفرص لعرض المنتجات والخدمات، من بين أمور أخرى.

وقال ساعد محمد العوضي: «في إطار رؤية دولة الإمارات لعام 2021، تهدف المؤسسة إلى الحفاظ على التزامها بمواصلة هذا الزخم، ومواصلة العمل من أجل تحقيق النمو في المستقبل، وزيادة إمكانات التصدير، وتحقيق مكاسب اقتصادية متوسطة إلى طويلة الأجل لدبي والإمارات.

يمثل التعاون مرحلة جديدة للشركات التي تبحث عن حلول تساعدها على التوسع والنمو الخارجي، ونحن نقوم بتطوير استراتيجيات نمو طويلة الأجل، لمساعدة الشركات على توسيع وتطوير فرصها التي يوفرها موقع دبي الاستراتيجي، كمركز تجاري مهم في المنطقة».

وأضاف: «لا تتيح هذه الشراكة للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إمكانية الحصول على المشورة في مجال المعلومات الائتمانية عن المشترين المحتملين، والجوانب المالية والقانونية والتجارة الخارجية فحسب، بل ستمكنها أيضاً لتصبح قادرة على المنافسة عالمياً، وتعزيز قدراتها التصديرية، من خلال تقديم مجموعة من منتجات الائتمان والتصدير والتمويل والتأمين على الاستثمار».

وقال ماسيمو فالسيوني: «دأب الاتحاد على توجيه طاقاتها لدعم الشركات التجارية الموجودة في الإمارات، وتطويرها من أجل دعم صادرات الدولة غير النفطية، وتجارتها واستثماراتها في مختلف قطاعاتها الاستراتيجية، ونحن نسعى دائماً لطرح حلول مبتكرة، لتحفيز إمكانات الاستثمار والتصدير للشركات المحلية. وهذا التحالف يعد خطوة ذات رؤية استشرافية واستراتيجية عالية للغاية للاتحاد، لائتمان الصادرات، لتمكين رواد الأعمال في الإمارات».