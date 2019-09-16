«جمارك دبي» تستعرض تجربتها في «محرّك الإنتاجية»

المصدر: دبي ـ البيان

استعرضت جمارك دبي تجربتها في مشروع «محرك الإنتاجية» خلال «ملتقى مدراء إدارات الموارد البشرية» الثالث لعام 2019.

حيث تناول العرض الأهداف التي يرمي إليها المشروع المبتكر بإحداث تحول جذري في الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل ساعات العمل إلى ساعات إنتاجية، والإيجابيات المترتبة على تطبيقه في القطاع الحكومي.

وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، باعتماد «محرك الإنتاجية»، وتكليف المجلس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالنظر في إمكانية تطبيقه على الجهات الحكومية في الإمارة.

وأكد أحمد عبد السلام كاظم، مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، أن جمارك دبي حققت نتائج أولية إيجابية بعد تطبيق المشروع الجديد وتسعى إلى نقل هذه التجربة للجهات الحكومية الأخرى في الإمارة للاستفادة منها. وأضاف أنّ هذا المشروع يمثل ثقافة وفكراً جديدين للمؤسسات في تطوير إنتاجية الكادر الوظيفي.

كما قام باطلاع الحضور على تطبيق الإنتاجية الذي يعمل بخوارزميات الذكاء الاصطناعي وبعض خصائصه مثل: متابعة الوقت بشكل تلقائي، وتقديم مؤشر للإنتاجية والتنبؤ بها، ومن ثم تقديم التوصيات للمديرين والقادة.

ومن جانبها أثنت إيمان صالح بن خاتم، مدير إدارة السياسات ودعم البرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على تجربة وجهود جمارك دبي وعلى مشروع «محرك الإنتاجية» لما له من دور إيجابي في زيادة ساعات إنتاجية الموظفين وتوفير بيئة محفزة للعمل، بما ينعكس إيجاباً على القطاع الحكومي في إمارة دبي، مشيرةً إلى أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تدرس حالياً إمكانية التطبيق في القطاع الحكومي.