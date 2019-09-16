منتدى بنغلاديش الاقتصادي يدشّن خريطة استثمار بـ 10 مليارات دولار

المصدر: دبي-البيان

صاغ المستثمرون في الإمارات عدداً من المشاريع الجديدة، بما في ذلك خمس مناطق اقتصادية مجانية للاستثمار في بنغلاديش، والتي تمت مناقشتها في منتدى بنغلاديش الاقتصادي بدبي، أمس.

وتم رسم خريطة استثمارية بالمنتدى، تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار مقسمة في قطاعات الطاقة والموانئ والبنية التحتية، بالإضافة إلى طرح مشروع مدينة تكنولوجية فائقة، وصناعة الغذاء، والمنسوجات والجلود الطبيعية، والمنتجات الزراعية، مع التطوير والاستثمار في خمس مناطق اقتصادية خاصة من أصل 100 منطقة تطورها بنغلاديش.

وشارك أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال في المنتدى الذي استمر يوماً كاملاً، والذي يهدف إلى تعزيز تدفق التجارة والاستثمار بين البلدين، وكان أبرز الحضور، الشيخ أحمد بن دلموك ممثلاً رسمياً لحكومة الإمارات، ومستشار رئيس الوزراء البنغلاديشي، ووزير المالية البنغلاديشي، وسفير بنغلاديش بالإمارات.

وقال سلمان فضل الرحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للصناعات الخاصة والاستثمار الخارجي: «إن هذه الاستثمارات ستعزز العلاقة الثنائية بين بنغلاديش والإمارات وسيعمق علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى شراكة استراتيجية، وقد نما الاقتصاد البنغلاديشي العام الماضي بنسبة 7.9% ونتوقع أن ينمو بمعدل 8.3% هذا العام، ما سيجعل بنغلاديش من أسرع الدول نمواً في العالم».

وقال محمد عمران سفير بنغلاديش بالإمارات، إن إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وبنغلاديش بلغ 1.6 مليار دولار عام 2018، فيما بلغت قيمة واردات الإمارات من بنغلاديش نحو 580 مليون دولار، وأن الصادرات غير النفطية من الإمارات لبنغلاديش بلغت نحو 544 مليون دولار، في حين بلغت إعادة الصادرات 235.9 مليون دولار.

وأضاف عمران: إن حجم التحويلات المالية من قبل البنغلاديشيين بدبي بلغت 1.35 مليار درهم من بدايه العام الجاري وحتى الآن، ويمتلك البنغلاديشيون 50000 شركة تجارية بالإضافة إلى أكثر من 500,000 بنغلاديشي يعمل داخل الإمارات.