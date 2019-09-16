يوهان دينليند رئيساً تنفيذياً لـ «دو»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعيينها يوهان دينليند رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة ليبدأ مهامه في مطلع عام 2020، خلفاً لعثمان سلطان، الذي أعلن مسبقاً تنحيه من منصبه بعد 14 عاماً من العمل بالشركة.

وذكرت الشركة أنه تم استقطاب «دينليند»، بعد بحث واسع النطاق، عن طريق بيت خبرة عالمي متخصص في البحث عن المديرين التنفيذيين، فقد قام مجلس إدارة الشركة بوضع آلية ومواصفات لاختيار الرئيس التنفيذي، بحيث يمتلك شخصية قيادية ودراية كافية بالتغيرات في طبيعة قطاع الاتصالات عالمياً، وفي مهارة التحكم في التغيير والتحول المؤسسي، بالإضافة إلى امتلاكه خبرات أسهمت في نمو الأعمال في بيئة منافسه.

ويمتلك يوهان دينليند 25 عاماً من الخبرة في قطاع الاتصالات والإنترنت، منها تعيينه نائب رئيس تنفيذياً لشركة «تيلينور» للاتصالات في السويد، ثم تعيينه أولاً رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية ومن ثم الرئيس التنفيذي لشركة «بيجي» للاتصالات، وبعد 6 سنوات انتقل إلى «فودافون وفوادكوم» ليتولى الإشراف على 7 أعمال متفرقة في إفريقيا، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيليا» للاتصالات.