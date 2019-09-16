الإمارات ضمن الكبار في تأثير الشركات الحكومية

المصدر: دبي - سيد صالح

أوردت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الإمارات بين أكبر 20 دولة في العالم، من حيث تأثير الشركات الحكومية في الاقتصاد الوطني.

وأصدرت المنظمة تقريراً حديثاً بعنوان «دعم الثقة في الأعمال التجارية»، وهو جزء من تقرير أكبر بعنوان «آفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للأعمال التجارية والتمويل لعام 2019»، تطرقت فيه إلى الشركات والمؤسسات التجارية المملوكة للدول، باعتبارها رافداً هاماً من روافد النشاط الاقتصادي في عدد غير قليل من دول العالم.

وصنف التقرير الإمارات في المركز 17 عالمياً في تأثير الشركات الحكومية في النشاط الاقتصادي. وصنف التقرير أكبر 20 دولة في العالم في تأثير الشركات الحكومية، استناداً إلى عددٍ من المعايير، منها أوضاع الشركات الحكومية، أحجامها وأحجام أعمالها، وربحيتها. وتفوقت الإمارات على المملكة المتحدة، فنزويلا، وفنلندا، التي احتلت المراكز من 18 إلى 20، على التوالي.

وكانت المراكز 16 الأولى، وفقاً للتقرير، من نصيب الصين، الهند، فرنسا، البرازيل، روسيا، الولايات المتحدة، اليابان، النرويج، ألمانيا، إيطاليا، كوريا، ماليزيا، إندونيسيا، المكسيك، المملكة العربية السعودية، وتايلاند، على التوالي. ثم تطرق التقرير إلى الثقة في الشركات المملوكة للحكومة، فذكر أن الإمارات ضمن الدول الأعلى عالمياً، في ما يتعلق بمستوى ثقة الجماهير في الشركات الحكومية، وفقاً لتقرير مؤسسة «إيدلمان».