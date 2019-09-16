المحفزات تسرع نمو الاقتصاد

المصدر: دبي - البيان

توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات 2.6% خلال العام الجاري و2.9% خلال العام المقبل، مرجحة نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي في الإمارات خلال العام المقبل، بدعم المحفزات المالية، التي تسير في الإمارات بخطى سريعة على الصعيدين الاتحادي والمحلي.

وتوقع تقرير صادر عن المؤسسة أن ينمو الإنتاج النفطي في الإمارات خلال العام المقبل بنسبة 0.5% فقط، وذلك في ضوء التزام الإمارات بسياسة خفض الإنتاج التي تنتهجها منظمة «أوبك».

وسرد التقرير أبرز المحفزات خلال العامين الماضي والجاري، وأكد أن المحفزات بدأت تؤتي ثمارها على نحو تدريجي، وبدأت آثارها الإيجابية على اقتصاد الإمارات تتشكل بصورة ملموسة، وهو ما تمثل في ارتفاع قراءات عدد من المؤشرات الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى تزايد مشاعر التفاؤل حيال أداء الاقتصاد غير النفطي في الإمارات، بدعم «إكسبو 2020 دبي».