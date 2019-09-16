«سيركو» تناقش بناء مدن شاملة ومترابطة وحيوية غداً في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سيركو الشرق الأوسط»، إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات القطاع العام، عن مشاركتها كراعٍ فضّي في الدورة السادسة من قمة مدن المستقبل، لعرض خطط طموحة لتطوير المزيد من المدن الذكية في السنوات المقبلة ولعب دور أكبر في مثل هذه المشاريع الرائدة.

وتأتي مشاركة الشركة في هذا الحدث المهم في ظل تنامي أهمية تطوير المدن الذكية ضمن صناعة الإنشاءات والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعززت خلال السنوات الأخيرة من خلال مجموعة من المشاريع رفيعة المستوى، بما فيها مشروع مدينة «نيوم» في المملكة العربية السعودية، والتي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار أمريكي، ومشروع «الجادة» الضخم في الشارقة بقيمة 6.5 مليارات دولار.

وستناقش القمة، التي ستُعقد غداً في فندق جميرا أبراج الإمارات في دبي وتستمر يومين، التطورات المتسارعة الجارية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط في ظل مساعي مدن المنطقة إلى التحوّل إلى مدن عالمية ذكية ورائدة. وسيقدم جايسون هانت، المدير التجاري في «سيركو الشرق الأوسط» في اليوم الثاني من القمّة جلسة تفاعلية حول «أهمية دمج التكنولوجيا» و«المشاريع الذكية والمستدامة» و«التحديات الرئيسية للمدن المترابطة والشاملة»، و«متابعة التنمية الموجهة للمواطنين وضمان استدامتها».

وقال فِل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة «سيركو الشرق الأوسط»: «نعمل في «سيركو الشرق الأوسط» على تحسين تجربة العملاء من خلال تقديمنا المستمر للخدمات المبتكرة للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، كما تأتي الشركات الكبرى الخاصة على رأس أولوياتنا.

ويشكل حدث مهمّ مثل «إكسبو 2020» تحديات رئيسية للبنية التحتية في دبي، لكنه يوفر في الوقت نفسه فرصة كبيرة لفهم واستكشاف قيمة وأهمية تطوير المدن الذكية. وتتيح لنا قمّة «مدن المستقبل في العالم العربي» فرصة رائعة للتواصل مع النظراء وعرض خبراتنا في مجال إدارة الخدمات العامة في مختلف أنحاء المنطقة».

وأضاف مالم: «يتزايد تأثير التكنولوجيا الرقمية في مختلف المجالات، حيث تسهم في إيجاد حلول أذكى وعملية ربط وتواصل سلس، مما يتيح نمو المدن الذكية، التي نشهد تطورها على نحو متزايد في مشاريع التطوير في بعض المدن الرائدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

وتشكل قمّة «مدن المستقبل في العالم العربي» منصّة مبتكرة لتعزيز استراتيجيات التنمية المستدامة التي تعتمد أحدث تطبيقات التكنولوجيا الذكية. واستقطبت القمة بالفعل قدراً كبيراً من الاهتمام، واتطلع إلى رؤية نتائج مثمرة تعكس نجاح هذا الحدث الخاص بقطاع المدن الذكية».

وستجمع القمة أكثر من 300 من كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف القطاعات والمجالات على مدى يومين للاطلاع على تجارب بعضهم البعض ومشاركة مختلف فرص النمو في مجال المدن الذكية التي تواصل تطورها.