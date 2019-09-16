المتغيّرات التجارية و«الحزام والطريق» تتصدران «أجندة دبي البحرية 2019»

تستعد سلطة مدينة دبي الملاحية لمناقشة أساسيات السوق البحري في ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة، وفي ظل الإنجازات السبّاقة، التي وضعت دبي في مصاف «أفضل المراكز البحرية في العالم للعام 2019».

وذلك على هامش جدول أعمال أولى جلسات «أجندة دبي البحرية 2019»، التي تعتبر إحدى أبرز فعاليات «أسبوع الإمارات البحري 2019»، والذي سيقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة بين 22 و26 سبتمبر المقبل.

وينطلق جدول أعمال الجلسة الأولى بمناقشات موسّعة حول ملامح وتأثير حالة عدم اليقين الحالي في العلاقات التجارية العالمية بالنسبة لقطاع الشحن البحري، في الوقت الذي تسعى فيه دبي لدراسة سبل تطويع التكنولوجيا المتقدمة، بما فيها إنترنت الأشياء والأتمتة، في تحسين كفاءة الشحن البحري وتعزيز المزايا التنافسية للشركات العاملة في الإمارات مع دعم الجهود الرامية إلى استقرار التجارة العالمية.

وستحظى مبادرة الحزام والطريق باهتمام كبير، في إطار المناقشات المرتقبة، لما لها من دور محوري في رسم ملامح مستقبل الصناعة البحرية العالمية.

وقال عامر علي المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، إن «أجندة دبي البحرية 2019» توفر ملتقى عالمياً لأقطاب الصناعة البحرية، للوقوف على أبرز المستجدات الحاصلة والقضايا المؤثرة على واقع القطاع البحري المحلي والدولي، مؤكداً أن الحضور الدولي رفيع المستوى يؤكد مجدداً المكانة الريادية، التي وصلت إليها دبي باعتبارها لاعباً مؤثراً في النهوض بالصناعة البحرية المحلية والعالمية.

وأضاف: «تكتسب الجلسة الأولى أهمية بالغة كونها منصة استراتيجية لبحث تأثير العلاقات التجارية العالمية على الشحن البحري والتداعيات المرتبطة بأسعار النفط العالمية، مع دراسة أساسيات السوق البحرية من منظور الاقتصاد الصيني.

والانسحاب المفترض للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، إلى جانب مناقشة آفاق جديدة لتعزيز الجاهزية لتطبيق قرار المنظمة البحرية الدولية بخفض نسبة الكبريت في الوقود البحري المستخدم في البحار المفتوحة وتبني أنواع الوقود البديل».

ويتخلل جدول أعمال «أجندة دبي البحرية 2019» 4 جلسات نقاشية؛ أولها جلسة «التجارة العالمية: أساسيات السوق البحرية.. الصين، الانسحاب المفترض للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي– «بريكست»، و«الذكاء الاصطناعي.. تقنيات بلوك تشين والتجارة البحرية» و«العولمة والتعاون: اتجاهان رئيسيان ضمن الصناعة البحرية» و«النمو البحري الإقليمي والفرص التجارية». دبي- البيان