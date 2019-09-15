انتقال رحلات 7 وجهات إضافية لفلاي دبي إلى المبنى 3 بمطار دبي الدولي

المصدر: وام

أعلنت فلاي دبي عن انتقال رحلات 7 وجهات إضافية من المبنى رقم 2 إلى المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

واعتبارا من 27 اكتوبر المقبل سيتم تشغيل رحلات كل من الماتي ونور سلطان والبصرة ودار السلام وكليمنجارو وصوفيا وزنجبار من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

ويأتي اختيار هذه الوجهات لتوفير خيارات مرنة وسهلة للمسافرين عبر رحلات الربط بين طيران الامارات وفلاي دبي.

وتضاف هذه المحطات السبع إلى قائمة المحطات التي تشغل حاليا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي لتصل الى 22 وجهة وتشكل هذه الخطوة جزءا من الشراكة المبتكرة بين طيران الامارات وفلاي دبي.

وتتجاوز الشراكة حدود الرمز المشترك لتشمل عددا من المبادرات التي تغطي العمليات التجارية والتخطيط والشبكة إضافة إلى توحيد برنامج مكافآت السفر وتعزيز تجربة المسافرين.

ويمكن للمسافرين إلى هذه الوجهات القيام بإنجاز إجراءات سفرهم من خلال كاونترات الدرجتين السياحية والاعمال في صالة المغادرين بالمبنى 3 بمطار دبي الدولي كما تتيح لهم الدخول للصالات الخاصة وخدمات المسار السريع لمكاتب الجوازات والامن اضافة الى مرونة في اوقات الانتظار لرحلات الربط.وستقوم فلاي دبي بالتواصل مع المسافرين الذين حجزوا رحلات إلى هذه الوجهات اعتبارا من 27 اكتوبر وقبل مدة كافية من تاريخ سفرهم وتزويدهم بآخر المستجدات حول سفرهم.