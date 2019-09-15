تعيين يوهان دينليند رئيساً تنفيذيَا لـ «دو»

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، تعيين يوهان دينليند كرئيس تنفيذي جديد للشركة ليبدأ مهامه في مطلع العام 2020.

وذكرت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن الرئيس التنفيذي الجديد سيخلف عثمان سلطان الذي أعلن مسبقاً تنحيه من منصبه بعد 14 عاماً من العمل بالشركة.

وأضافت إنه تم استقطاب «دينليند»، بعد بحث واسع النطاق على المستوي الدولي، عن طريق بيت خبرة عالمي متخصص في البحث عن المدراء التنفيذيين، فقد قام مجلس إدارة الشركة بوضع آلية ومواصفات لاختيار الرئيس التنفيذي، بحيث يمتلك شخصية قيادية ودراية كافية بالتغيرات في طبيعة قطاع الاتصالات عالمياً وفي مهارة التحكم في التغيير والتحول المؤسسي، بالإضافة إلى امتلاكه لخبرات ساهمت في نمو الأعمال في بيئة منافسه.

وبحسب البيان، يمتلك يوهان دينليند 25 عاماً من الخبرة في قطاع الاتصالات والانترنت، في بداية مشواره المهني قام بعدة مهام في «تيليا» للاتصالات في الدول الاسكندنافية والبرازيل وسريلانكا قيبل أن يتم تعيينه كنائب رئيس تنفيذي لشركة «تيلينور» للاتصالات في بلده السويد.

وتوجه «دينليند» بعدها إلى ماليزيا حيث تم تعيينه أولاً رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية ومن ثم الرئيس التنفيذي لشركة «بيجي» للاتصالات وهي جزء من مجموعة «تيلينور»، وبعد 6 سنوات انتقل إلى «فودافون وفوادكوم» ليتولي الاشراف على 7 أعمال متفرقة في أفريقيا.

وفي الأونة الأخيرة تولي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيليا» للاتصالات وهي أكبر شركة للاتصالات فب الدول الاسكندنافية.