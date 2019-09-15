«إير دي إن إيه»: ارتفاعاً هائلاً في الطلب على الشقق الفندقية في دبي بنسبة 70 %

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت شركة «إير دي إن إيه» الأمريكية المتخصصة في البيانات والأبحاث الفندقية ارتفاعاً هائلاً في الطلب على الشقق الفندقية في دبي بنسبة تبلغ 10 أضعاف النمو في الطلب على الغرف الفندقية.

وأصدرت الشركة تقريراً حديثاً أفادت فيه أن تأجير الشقق الفندقية في دبي سجل نمواً بنسبة 70% خلال الفترة من يونيو 2018 حتى يونيو 2019، بالمقارنة مع نمو بنسبة 7% فقط في الطلب على الفنادق.

وأوضح التقرير أن بيوت العطلات في دولة الإمارات حققت إيرادات إجمالية تتجاوز قيمتها نصف مليار درهم (136.7 مليون دولار) خلال الفترة الزمنية نفسها التي يغطيها التقرير، وذلك في ظل النمو المطرد في الطلب على هذا القطاع من المنشآت السياحية. وأكد التقرير أن السبب الرئيس في هذا النمو يُعزى إلى جودة الخدمات والمرافق.