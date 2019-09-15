مطارات أبوظبي تحصد اعتماد «التميّز» في خدمة العملاء

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت مطارات أبوظبي على اعتماد مجلس المطارات الدولي في المستويين الأول والثاني ضمن برنامج التميز في خدمة العملاء خلال القمة العالمية للتميز في خدمة العملاء التي نظمها المجلس في جزيرة بالي الإندونيسية بين 2 و5 الجاري.

وخلال حفل توزيع الجوائز الذي عقد على هامش القمة، تسلمت منى الغانم رئيس جودة خدمات المطار في مطارات أبوظبي، شهادات الاعتماد الرسمية الخاصة بالمستويين الأول والثاني، تقديراً للنجاحات التي حققتها الشركة في مجال خدمة العملاء، ولإنجازاتها في مجال توفير تجربة متميزة للمسافرين عبر مطاراتها.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي: «نسعى لطرح ابتكارات جديدة بصورة مستمرة، كما نبحث عن طرق مبتكرة لتحسين أدائنا التشغيلي وتجربة العملاء عبر مطاراتنا بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. ويسُرنا المشاركة في قمة مجلس المطارات الدولي العالمية للتميز في خدمة العملاء باعتبارها منصة متميزة تتيح لنا فرصة التواصل وتبادل المعرفة مع الخبراء والمتخصصين ضمن القطاع حول العالم».

وقالت منى الغانم: «إن اعتمادنا في برنامج مجلس المطارات الدولي للتميز في خدمة العملاء خلال القمة يعتبر إنجازاً بارزاً بالنسبة لنا، خاصة أن الحفاظ على جودة الخدمة يأتي على رأس أولوياتنا، كما أن الحصول على شهادات الاعتماد الخاصة بالمستويين الأول والثاني والحفاظ عليها يؤكد للمسافرين مدى التزامنا تجاه توفير أفضل تجربة ممكنة لهم، إذ نسعى باستمرار لتقديم تجربة سلسة وخدمة مطارات عالمية المستوى بما يتماشى مع رسالتنا الرامية لأن نصبح مجموعة المطارات الرائدة في العالم».