فيليب أرمسترونغ عضواً في مجلس إدارة «معهد حوكمة»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «معهد حوكمة»، لحوكمة الشركات التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عن تعيين فيليب أرمسترونغ، مدير الحوكمة في جافي أليانس بسويسرا، عضواً في مجلس إدارة المعهد اعتباراً من 15 سبتمبر 2019.

وقال الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة «معهد حوكمة»: «يتعاون أرمسترونغ مع معهد حوكمة منذ إنشائه، وسيستفيد مجلس الإدارة من خبرته التي استمرت عقوداً في مجال حوكمة الشركات وسنوات عمله في عدد من أهم المنظمات والمؤسسات الدولية لتعزيز جهود المعهد في المنطقة».

وشغل فيليب أرمسترونغ منصب كبير الاستشاريين المتخصصين في مجال حوكمة الشركات في مؤسسة التمويل الدولية، وترأس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى العالمي لحوكمة الشركات التابع للبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقال أرمسترونغ: «أتطلع إلى هذه الفرصة الجديدة وكذلك إلى العمل مع «معهد حوكمة»، لتعزيز جهوده في تطوير حوكمة الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».