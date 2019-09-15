«أسبوع جيتكس» يستعرض دور التقنية في دعم الأعمال

المصدر: دبي - البيان

يستعد كل من أسبوع جيتكس للتقنية، و«جيتكس فيوتشر ستارز» - الحدثان التقنيان العالميان - لإبهار أكثر من 100,000 من عشّاق التقنيات وروّاد الأعمال من خلال الطرق المبتكرة التي سيقوم بتقديمها المشاركون العالميون القادمون من 140 دولة بهدف تسخير وتآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا.

وسيحدد أسبوع جيتكس للتقنية الطرق المبتكرة التي ستمكّن أنظمة النقل المتطوّرة والأجهزة الحديثة، والجيل الجديد الأكثر هوساً بالتقنيات من إعادة تشكيل العالم من جديد.

ومع التوقعات بوصول قيمة الإنفاق على تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 160 مليار دولار في عام 2019، فإن كل من الدورة الـ39 من أسبوع جيتكس للتقنية، والدورة الـ4 من «جيتكس فيوتشر ستارز»، تستعدان لتقديم أقسام جديدة لأول مرة لتقنيات اللايف ستايل، وتقنيات التنقل المستقبلي - وهي اتجاهات تجسّد عالماً من الأجهزة واسعة الانتشار، والجيل القادم من وسائل النقل والمواصلات ذاتية القيادة.

يُقام أسبوع جيتكس للتقنية على مساحة 1,4 مليون قدم مربع، ويشارك به أكثر من 4,800 شركة عارضة من أكثر من 140 دولة، ويقدّم 290 ساعة من المحتوى على مدار خمسة أيام، بينما يشارك في «جيتكس فيوتشر ستارز»، الفعالية الرائدة لالتقاء ألمع العقول الشابة في المجال التقني، أكثر من 750 شركة عالمية ناشئة والمسرّعات من الشركات، وما يزيد على 1,500 من المستثمرين والمشترين من الشركات.

وتضمّ الشركات الكبرى المشاركة العديد من أصحاب الرؤى الذين يشاركون لأول مرة في واحدة من أهم الفعاليات التقنية على مستوى العالم هذا العام ومنها تشاينا موبايل، وإريكسون، وهني ويل، ونوكيا، وشنايدر إليكتريك، وسيمنز التي ستقوم بالكشف عن أحدث التطوّرات التقنية الناشئة وأكثرها تحولاً في العالم، ويشمل ذلك تقنيات الجيل الخامس والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي

ويستعد الذكاء الاصطناعي ليصبح النواة الجديدة التي تقف وراء جميع التقنيات الناشئة، وسوف يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل كل شيء بدءاً من الخدمات الحكومية والتصنيع والصناعات الخدمية، وصولاً إلى كل شركة تعتمد على تفاعل العملاء، ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات بحلول عام 2030، بما يساوي حوالي 96 مليار دولار.

واستعداداً لهذا التحوّل الهائل، فسوف يعمل جيتكس على توحيد كبرى شركات تقنية الذكاء الاصطناعي العالمية لإظهار كيف سيُعاد تعريف العالم من خلال المركبات ذاتية القيادة والروبوتات الذكية.