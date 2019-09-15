«جمارك دبي» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع جنوب أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

استعرض أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، أمام وفد موسع من دولة جنوب أفريقيا برئاسة موجوبو دافيد ماجابي القنصل العام في دبي، التسهيلات والأنظمة الجمركية التي تقدمها جمارك دبي للتجار والمستثمرين، فيما بلغ حجم المبادلات التجارية بين دبي وجنوب أفريقيا 3.2 مليارات خلال الربع الأول 2019.

وأشار إلى تعدد مبادرات دبي لدعم قطاع الأعمال نحو آفاق أكثر رحابة، وأنها تفتح أبواباً ذهبية للشركات الأجنبية، موضحاً اعتماد جمارك دبي لأنظمة متطورة وتسهيلات نوعية لخدمة التجار والمستثمرين.

ونوه المدير العام لجمارك دبي إلى استضافة دبي فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد دبي 10-12 مارس2020 بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك، بحضور الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، إلى جانب أكثر من 1000 شخصية متخصصة في القطاع الجمركي من مديري عموم هيئات ودوائر الجمارك العالمية وخبراء دوليين في قطاعات (الإجراءات الجمركية - تقنية المعلومات - الشحن والتفريغ - اللوجستيات - مكاتب الريلو - الاستخبارات الجمركية - الموانئ - المطارات - ممثلون عن الدول الأعضاء في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد).

رحلات

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا قد بلغ 14.1 مليار درهم عام 2018، كما أن هناك 8 رحلات جوية يومياً لطيران الإمارات تربط دبي وجنوب أفريقيا.

تسهيلات

وأشار المدير العام لجمارك دبي إلى الخدمات والأنظمة الجمركية الرائدة وكذلك التسهيلات التي طورتها جمارك دبي في الفترة الأخيرة لعملائها، ومنها نظام «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي، ويستفيد منه 18,000 شركة في أكثر من 24 منطقة حرة بدبي و37 مستودعاً جمركياً، ونظام المراصفة الذكي «الذي يسهل رسو السفن التجارية في خور دبي لتفريغ وتحميل البضائع باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، و«الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين» المتوافق مع كل الأجهزة الذكية، والذي يتيح للقادمين إلى دبي الإفصاح عن(الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافر.