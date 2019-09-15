أحمد الصايغ ينال ماجستير فخرية من «لندن للأعمال المصرفية»

المصدر: أبوظبي - البيان

منح معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية، معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، شهادة ماجستير فخرية، وذلك خلال حفل تخريج المعهد السنوي في لندن.

وقال أليكس فريزر، الرئيس التنفيذي لمعهد لندن للأعمال المصرفية والمالية: نحرص كل عام على تكريم أهم الشخصيات في القطاع المالي عبر منحهم شهادات ماجستير فخرية، وهذا العام اخترنا معالي أحمد علي الصايغ لما له من دور مؤثر في القطاع العام والخاص والمؤسسات غير الربحية. وإننا في معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية نقدر جهوده الريادية في مجالات الاقتصاد المختلفة والتزامه نشر المعرفة والعلم وإسهاماته في إيجاد مستقبل مستدام للمنطقة.