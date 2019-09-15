الإمارات العاشرة عالمياً في الاستثمار السياحي

المصدر: دبي- البيان

صُنفَت الإمارات في المركز العاشر عالمياً والأول إقليمياً على قائمة أفضل وجهات العالم للاستثمار في قطاع السياحة والسفر لعام 2019، والتي أصدرتها مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

وتفوقت الإمارات على كلٍ من أستراليا؛ كندا؛ سويسرا؛ إيطاليا. كما تفوقت الإمارات على النرويج؛ الدنمارك؛ السويد؛ لكسمبورغ؛ بلجيكا؛ اليونان، والتي احتلت المراكز من الــ25 وحتى الــ30 على التوالي.

وكانت المراكز التسعة الأولى على القائمة من نصيب سنغافورة؛ الولايات المتحدة الأمريكية؛ إسبانيا؛ فرنسا؛ ألمانيا؛ ماليزيا؛ اليابان؛ المملكة المتحدة؛ وتايلاند، على التوالي.