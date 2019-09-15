دبي ضمن العشرة الكبار في جذب الزوار

المصدر: دبي-البيان

تربَّعت دبي على عرش المدن العربية الأكثر جذباً للزوار على الإطلاق في عام 2019، في وقت تعد فيه واحدة من أكثر المدن تألقاً في العالم حيث جاءت في المرتبة التاسعة عالمياً، متقدمة على بعض من أكثر مدن العالم السياحية عراقة مثل بورا بورا أشهر جزر تاهيتي ونيويورك وروما وهافانا وطوكيو وفانكوفر وحتى لوس انجلوس في قائمة أكثر 50 مدينة جاذبية للزيارة في 2019/‏‏2020 نشرتها مجلة فوربس الأميركية استناداً إلى وقائع من موقع مجلة Big 7 Travel.

وتعد دبي ذات الشهرة العالمية واحدة من أكثر الوجهات التي يمكن زيارتها سحراً على الإطلاق، وهي تحظى بشعبية خاصة لدى قراء المجلة.

ومن أجل تحديد قائمة أفضل الأماكن للزيارة في جميع أنحاء العالم قام الموقع بإجراء استطلاع لآراء جمهوره المقدر عدده بـ1.5 مليون.

ووفقاً لسارة كليتون- ليا، رئيسة المحتوى في المجلة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الموقع بتجميع هذه القائمة.

وتتضمن نتائج قائمة أفضل 50 وجهة في العالم مجموعة من أجمل الأماكن على وجه الأرض.

وأضافت: لا تزال الشواطئ الرملية البيضاء تستحق الزيارة بالنسبة للكثيرين، حيث تظهر المدن النابضة بالحياة أيضاً على الكثير من قوائم السفر، واحتلت البلدان ذات المناظر الطبيعية الجميلة والمعالم المشهورة عالمياً في المقدمة مثل دبي 22٪ من الوجهات في القائمة بها شواطئ رملية بيضاء، في حين أن 52٪ منها هي مدن شهيرة.